..Джордж Коин проснулся со смутным воспоминанием о странном сне, который привиделся ему минувшей ночью.
- Ты знаешь, Шерли, сегодня мне приснилось что-то совершенно небывалое, - сказал он за завтраком жене. - Будто ночью в нашу спальню буквально ниоткуда, словно сквозь стену, вошли три какие-то фигуры диковинного вида...
Джордж удивленно замолчал при виде жены, вдруг замершей с приоткрытым ртом и поднесенной к нему чашкой. Шерли медленно опустила руку на стол, едва не расплескав кофе:
- Джордж, самое удивительное то, что я видела этот же самый сон! Две фигуры небольшие, пожалуй, меньше полутора метров, у них очень большие головы и длинные, почти до колен руки. А вот третья фигура была высокая, наверное, под два метра. Этот человек - если только его можно назвать человеком - был обут в какие-то сапоги...
Пораженный словами жены Джордж продолжал:
- Эти трое подошли ко мне и склонились над моей головой...
- Да, я тоже видела - или запомнила? - как они наклонились к тебе. А вот что было потом - не знаю, вероятно, заспала...