Спиритизм как он есть("Аномалия" №6 1991) Действительно, придется вкратце повторить то, о чем я уже писал в "Аномалии" 4-91. За многие годы исследований мне приходилось встречаться с доброй сотней "счастливых избранников", удостоившихся откровений, либо представителей различных космических цивилизаций, либо космического разума, либо всевозможных святых, либо даже самого Господа Бога. Некоторые из них хранили глубокомысленное молчание, не удостаивая простых смертных пересказом содержания этих откровений, делая исключения только для некоторых достойных. Другие, напротив, - писали многотомные фолианты или записывали километры магнитной пленки, пытаясь довести до сведения человечества открывшиеся им истины. Нередко такие откровения попадают в прессу. Сделаю здесь короткое отступление. Спиритизм в Европе получил распространение в середине XIX века, а в семидесятых годах это увлечение перекинулось в Россию. В то время спиритизм часто сочетался с полтергейстом, что и сейчас часто имеет место. В качестве контрагентов обычно выступали души умерших, представители нечистой силы или разного рода святые. Космическая тематика отсутствовала полностью, инопланетяне и космический разум благоразумно не вступали в контакты с людьми.

Иероглифы и рисунки Клары Маликовой("Аномалия" №6 1991) О доброжелательной и улыбчивой жительнице Ташкента Кларе Маликовой, на долю которой выпал контакт с некоей сущностью, называющей себя обитателем страшно далекой планеты Пуатостон, в советской прессе уже появилось несколько статей. Поэтому не стану долго излагать историю о том, как все это произошло. Думается, лучше предоставить слово самой Кларе. С этой целью я и направился в Ташкент. Напомню предельно коротко, что летом прошлого года Кларе явилась какая-то зыбкая аморфная фигура, а потом начались "сеансы связи": Клара, мать двоих детей и руководитель группы одного из проектных институтов, стала помимо своей воли рисовать картинки и иероглифы. Кроме того, она регулярно телепатически общается с косможителем по имени Ковеспуль... Пожалуй, такого введения достаточно. Теперь предлагаю вниманию читателей стенограмму беседа, происшедшей в ташкентской квартире супругов Маликовых. - Как это было, Клара?

Стихи Натальи С.("Аномалия" №6 1991) Никогда не думала Наталья С. из Тольятти, что будет писать стихи, да еще такие сложные, философские. Но вот однажды в марте этого года после неприятного разговора с людьми, недоверчиво отнесшимися к ее способностям контактера, неведомая сила вновь заставила ее взяться за ручку и записать: Моя рука, выписывая строки,

бумаги непорочной чистоты

касаясь,

выстраивает в ряд потоки мыслей,

с листом невинным будто бы

играя...

...Пишу тому, кто быть еще

не может,

а может быть уж поздно

начертанье

из никуда в ничто. И это верно.

Но в этих строках нету обещаний:

обещанного ждут, а это - время,

но время взвесить не дано весами

из никуда в ничто

(иль в бесконечность)

оно зовет...

В небе над Лианозово("Аномалия" №6 1991) В первом номере "Аномалии" я прочитал Анкету очевидца - как следует правильно составлять отчет о наблюдении НЛО. Хочу предложить вам описание неопознанного мною объекта, который я наблюдал 26 февраля 1990 года. Продолжительность наблюдения - около пяти минут. Когда объект скрылся в облаках, я набрал по телефону номер 100 и узнал точное время - 14.35. Объект я наблюдал в московском микрорайоне Лианозово с 14 этажа шестнадцатиэтажного дома. Объект появился на северо-западе, как мне показалось, он вылетел из облака. Сначала он выглядел точкой, потом, по мере приближения ко мне, он принял форму диска или двояковыпуклой линзы. Меня удивил необычный цвет - сочный красно-малиновый. Объект не испускал свечения, на нем не было заметно бликов даже тогда, когда на него попадал солнечный свет. Сначала объект казался точкой, при максимальном приближении его диаметр можно, пожалуй, сопоставить с пятикопеечной монетой на расстоянии вытянутой руки. Угловая высота объекта составляла примерно 45 градусов, он находился ниже плотных кучевых облаков. Расстояние до объекта определить даже примерно я затрудняюсь, так как никаких ориентиров на местности не было.

Бельгия: гости из космоса("Аномалия" №6 1991) Почему "летающие тарелки" "облюбовали" территорию Бельгии? Почему они появляются, как правило, в сумерках? Почему пик их активности приходится на весну? На все эти вопросы пока нет ответа, впрочем как и на главный - какова природа явления, регулярно наблюдаемого уже в течение полутора лет в бельгийском небе? Впервые неопознанный летающий объект был замечен в конце ноября 1989 года в районе города Эйпена, расположенного неподалеку от границы с ФРГ. С тех пор их видели тысячи людей. Сбором и анализом этой информации занимается Бельгийское общество по изучению космических феноменов (БОИКФ), объединяющее как энтузиастов, так и специалистов в разных областях, в том числе ученых-астрофизиков. Каждое свидетельство тщательно изучается и сравнивается с другими. Конечно, немало среди них и явно фантастических, и порожденных игрой воображения. Тем не менее более 1500 признаны абсолютно достоверными. Характерно, что телефонный автоответчик, на который записываются сообщения очевидцев (его номер был помещен в газетах), то молчит по несколько дней, то буквально разрывается от следующих один за другим вызовов.

США: незваные гости("Аномалия" №6 1991) ..Джордж Коин проснулся со смутным воспоминанием о странном сне, который привиделся ему минувшей ночью. - Ты знаешь, Шерли, сегодня мне приснилось что-то совершенно небывалое, - сказал он за завтраком жене. - Будто ночью в нашу спальню буквально ниоткуда, словно сквозь стену, вошли три какие-то фигуры диковинного вида... Джордж удивленно замолчал при виде жены, вдруг замершей с приоткрытым ртом и поднесенной к нему чашкой. Шерли медленно опустила руку на стол, едва не расплескав кофе: - Джордж, самое удивительное то, что я видела этот же самый сон! Две фигуры небольшие, пожалуй, меньше полутора метров, у них очень большие головы и длинные, почти до колен руки. А вот третья фигура была высокая, наверное, под два метра. Этот человек - если только его можно назвать человеком - был обут в какие-то сапоги... Пораженный словами жены Джордж продолжал: - Эти трое подошли ко мне и склонились над моей головой...

- Да, я тоже видела - или запомнила? - как они наклонились к тебе. А вот что было потом - не знаю, вероятно, заспала...